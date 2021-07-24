Туристический автобус оказался в кювете на Кубани. Пострадали 19 человек

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Ашперонском районе на Кубани. По предварительной информации, пострадали 19 человек, один погиб.

«По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19», — рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полицейские начали проверять обстоятельства ДТП. Точной информации о причине аварии и состоянии пострадавших пока нет. В надзорном ведомстве предположили, что у автобуса могли отказать тормоза. Сотрудники прокуратуры проверят перевозчика на предмет соблюдения требований безопасности, включая техническое состояние вышедшего на линию автобуса.