Появился полный текст письма Гармаша об уходе из «Современника»

Полный текст письма на своей странице в Facebook опубликовал ректор ГИТИС Григорий Заславский.

В своем обращении к труппе и коллективу «Современника» Гармаш отметил, что кто-то редко берет на себя ответственность выступить в одиночку, при этом точно зная, что в одиночестве и останется. Гармаш подчеркнул, что провел в театре счастливые 36 лет своей жизни и ему тяжело и больно уходить из «Современника».

Актер отметил, что старался изменить направление развития театра, однако не смог достучаться.

Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти Г. Б. (Галины Волчек — прим. ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря „не позвольте сделать из театра модное место“. Делал это открыто, но услышан не был Сергей Гармаш.

Актер подчеркнул, что причиной этих проблем стало назначение на пост худрука театра Виктора Рыжова. Он отметил, что это решение было принято «подковерно», еще при жизни Галины Волчек, и стало катастрофичным для будущего «Современника».

Актер также опроверг слухи о том, что сам претендовал на пост художественного руководителя. Он видел будущее театра в коллегии, как и в течение двух лет после ухода Ефремова.

«Эта коллегия за 3–5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек. Но случилось то, что случилось», — подчеркнул актер.

По словам Гармаша, новый худрук согласился с этим «варварским назначением». При этом кабинет Галины Волчек моментально разрушили, а затем выпустили диалоги, которые актер назвал кощунством и провокацией. Молодых артистов к участию в этом проекте подтолкнул Рыжов, который затем отредактировал их слова и выдал их от лица всего театра. Тем, кто возмутился таким поступком, просто «закрыли рот».

Гармаш рассказал, что в театре сложилась чудовищная ситуация внутри труппы — произошел раскол, которого никогда раньше не было. По мнению актера, личную ответственность за это несет именно худрук. В пример он привел покойную Галину Волчек — она была безусловным авторитетом для «Современника», но никогда не игнорировала мнение других его участников. Сейчас же на место авторитету пришел «тоталитаризм».

Мнения могут быть разными, но правильное одно — мое. И это декларирует человек, еще ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения Сергей Гармаш.

По мнению Гармаша, сейчас в театре идет «расправа над людьми» — над теми, кто отдал «Современнику» десятки лет своей жизни. Актер отметил, что не может выходить на сцену и, как ни в чем не бывало. При этом он не будет подводить зрителей и отыграет все сентябрьские спектакли.

Сергей Гармаш играл в «Современнике» с 1984 года. О своем уходе он заявил 31 июля 2020 года.