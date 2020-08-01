Народный артист России и актер московского театра «Современник» Сергей Гармаш направил коллегам в общий чат открытое письмо, которое их шокировало. Он заявил, что уходит из театра, в котором проработал 36 лет, из-за сложившейся в нем «чудовищной ситуации».

Как стало известно «Московском комсомольцу», основные претензии были предъявлены к проекту «Диалоги Современника. Война и мир», который был создан к 75-летию Великой Победы.

Он был сделан в формате zoom-конференций, в которых молодые актеры делились друг с другом и старшим поколением коллег своим представлением о войне и мире, о своем отношении к памяти погибших, о своих чувствах и страхах. Ролики публиковались ежедневно с 1 мая 2020 года ровно в 04:00, время, когда Германия напала на Советский союз.

Сергей Гармаш заявил, что некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался «Современник»», с «Вечно живых»», — написал Гармаш.

Актер заявил, что молодых артистов к двусмысленным заявлениям подтолкнул худрук Виктор Рыжаков, занявший этот пост после смерти Галины Волчек.

«Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение», — подчеркнул Гармаш.

Он посетовал, что не может остаться в театре, потому что помнит все, что сказал над гробом Волчек, но не может ни подтвердить, ни осуществить своих обещаний.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил артист.

В тот же день, 31 июля, «Современник» открыл 65-й сезон и сбор труппы прошел за закрытыми дверями. Инсайдеры сообщили «Московскому комсомольцу», что атмосфера была настороженной.

Источник фото: Instagram

Гармаш выступил на собрании, еще раз подтвердив свое решение расстаться с театром.

«Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял — я должен это сделать… Эти полгода показали, сколь катастрофичным было решение о назначении Виктора Рыжакова», — подчеркнул актер.

Он напомнил о том, что еще в мае актеры были возмущены тем, что от лица театра был представлены проект «Диалоги», которые они назвали «беспомощным и малограмотным». Еще раз зачитав свое письмо, Гармаш покинул зал театра при гробовом молчании.

Искренность патриотизма режиссер Рыжакова вызывала сомнения и в прошлые годы. Театральная Москва в 2015 году была ошеломлена постановкой в Центре им. Мейрехольда спектакля «Саша, вынеси мусор» по пьесе радикальной украинской писательницы Натальи Ворожбит.

Но существует и другая точка зрения на конфликт в «Современнике», которую сложно подтвердить или опровергнуть. В Instagram на странице одной из любительниц театров появился анонимный пост, который связывает эскападу Гармаша с желанием самому занять место художественного руководителя «Современника».

Неизвестный автор утверждает, что несмотря амбиции и наращивание группы поддержки, актер не может занять этот пост даже несмотря на народную любовь. Высказывается мнение, что любой назначенец из старой гвардии только «продлит коматоз театра», которому нужно новое дыхание. Аноним назвал Рыжакова идеальным театральным назначением последнего времени — у него есть свой почерк, ему доверяют артисты, он в меру государственнен, договороспособен и гибок.

«По-хорошему, вопрос с Гармашем надо решать хирургическим путем. Человек, жаждущий власти, от своих желаний не откажется», — резюмировал автор поста.

Пока пресс-служба «Современника» не отвечает на запросы СМИ, и официальной информации по поводу увольнения Сергея Гармаша нет.

Некоторые из его коллег согласились пообщаться с РБК и заявили, что не ожидали ухода артиста из театра. «Это чудовищно и неожиданно. <…> Это шок», —заявил актер Александр Хованский. Сожаление в связи с уходом актера выразил и Дмитрий Смолев: «Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, «кирпич» для театра».

Сам Сергей Гармаш не пожелал обсуждать скандальную ситуацию с прессой. После выступления на Международном фестивале Чайковского в Клину он предупредил журналистов, что говорить о «Современнике» не будет.

«Ни одного вопроса не по теме фестиваля. Если кто-то задаст вопрос про «Современник», все закончится. И всем будет плохо», — заявил он.

Некоторую ясность в отношении его планов на будущее внес представитель актера Олег Будрин. Он заявил, что актеру такого масштаба не обязательно уходить в другие театры.

«Он снимается, у него график расписан на четыре года вперед, и то потому что мы его сдерживаем. Сейчас он еще более плотный из-за карантина», — заявил Будрин.