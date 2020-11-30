Победителей III Международного большого детского фестиваля назвали в Москве

Источник фото: телеканал «360»

«Самая главная уникальность этого фестиваля — что выбираем мы, мы жюри, нам не подсказывают взрослые, не оказывают никакого давления, мы — независимое детское жюри, выбираем те спектакли, которые нам понравились, а не те, где будут нас „нравоучить“ — выбирайте это, потому что так должно быть», — делится член жюри III Международного детского фестиваля в Московском Губернском театре Николь Плиева.

Источник фото: телеканал «360»

Увы, пандемия ворвалась даже в детскую сказку и почти нарушила все волшебство. Фестиваль пришлось перенести в онлайн. Театрам и цирковым студиям пришлось присылать на конкурс видеоверсии спектаклей и шоу. Снимали и монтировали по строгому техзаданию, некоторым конкурсантам помогала команда Московского Губернского театра. Рискованный эксперимент, который мог легко нарушить всю магию между зрителем и актером.

Источник фото: телеканал «360»

Но кажется, все получилось — судя по горячим спорам среди жюри, эта театральная магия передалась даже через экран.

У них были такие серьезные столкновения, даже на идейной почве, не просто «понравилось» или «не понравилось», они доказывали, почему кому-то понравился именно тот спектакль или цирковой номер. Анимацию как они разбирали, это было жарко, я даже подумал — это маленькая версия Госдумы! Сергей Безруков художественный руководитель Московского Губернского театра

Источник фото: телеканал «360»

Для театров, мультипликационных и киностудий этот фестиваль — без преувеличения глоток воздуха и возможность наконец вернуться к работе и показать себя зрителю, пусть даже на расстоянии.

«В связи с пандемией не произошло глобализации, каждая страна, даже в маленькой Европе, борется сама. Мне кажется, наша культура — это тот пропуск в эту историю, которая дает понять нам, что мы не одни», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Победителями фестиваля стали 14 театров и студий, призы уехали в Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Рязань. Денежные гранты можно тратить на постановки, декорации и оборудование, и самое главное, на гастроли — когда их наконец разрешат. А пока видеоверсии лучших спектаклей можно смотреть в любом месте и в любое время — все они теперь собраны на сайте Большого детского фестиваля.