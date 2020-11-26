Победителей III Международного большого детского фестиваля наградят 30 ноября в губернском театре

Итоги III Международного большого детского фестиваля подведут в Московском губернском театре 30 ноября. Лучшие постановки получат свои призы, а для гостей устроят настоящий праздник. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Фестиваль длился полтора месяца. За это время театры показали лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, фильмы, мультики и цирковое и ледовое шоу для детей.

Мероприятия проходили онлайн. Всего 80 участников удивляли зрителей фестиваля.

30 ноября все участники обсудят показанные спектакли, а представители власти и деятели культуры пообщаются с участниками на тему «Как сохранить культуру и искусство для детей в эпоху пандемии и тотальных ограничений».

На церемонии закрытия победителям в 14 номинациях вручат призы. Лауреатов фестиваля определило детское жюри.

Организаторы устроят настоящий праздник для всех гостей мероприятия. В фойе театра устроят увлекательный БДФ-квест «Театральная доставка» с участием героев фестивальных спектаклей. Среди гостей, помимо участников фестиваля, будут знаменитые персонажи детских сказок и фильмов, а вести церемонию будут Безумный Шляпник, пират Джон Сильвер, Почтальон Печкин и Буратино.

Фестиваль прошел при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Подмосковья.

Организовал фестиваль фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр.

Посмотреть церемонию можно будет онлайн на сайте фестиваля.