Истринский драматический театр подготовил премьеру

Истринский драматический театр подготовил для зрителей спектакль «Медея. Сон». Премьера состоится 27 и 28 ноября. Спектакль будут показывать с соблюдением всех мер безопасности.

Премьера спектакля «Медея. Сон» станет с начала сезона четвертой для Истринского драматического театра. Зрители смогут увидеть постановку заслуженного работника культуры Московской области Андрея Соколова уже сегодня, 27 ноября. Кроме того, спектакль пройдет 28 числа.

Спектакль «Медея. Сон» создали по мотивам трагедии Еврипида. На сцене артисты расскажут, как сейчас жилось бы колхидской царевне Медее из мифа об аргонавтах. Также зрители узнают о судьбе фатальной и болезненной любви царевны в современном мире. Еще в постановке ответят на вопрос, где легче пойти на компромисс и договориться со своей совестью.

Театр обещает погрузить зрителей в иное измерение. Герои же сделают древний миф абсолютно созвучным современности. В театре подчеркнули, что спектакль организован в строгом соблюдении мер безопасности.