Пласидо Доминго отказался петь на открытии Олимпиады в Токио

«Поле тщательного изучения вопроса я принял решение отказаться от участия. От всего сердца желаю успеха выступлениям программы», — написал Доминго в адрес оргкомитета спортивного праздника.

Агентство напомнило, что было запланировано участие Пласидо Доминго в мероприятии, совмещающем традиционный японский театр Кабуки и оперу. Вместе с Доминго должен был выступать знаменитый актер Эбидзо Итикава.

Пласидо Доминго отказался от выступлений после обвинений в домогательстве Подробнее

Оперного певца ранее обвинили в сексуальных домогательствах. О непристойном поведении певца заявили восемь певиц и одна танцовщица. Доминго заявил, что всю жизнь его отношения с женщинами строились на взаимном согласии и уважении, но раз обвинения прозвучали, он считает правильным покинуть свой пост директора оперы Лос-Анджелеса.

Коллеги певца между тем заявили, что никогда не наблюдали, чтобы Доминго вел себя неподобающе с женщинами. Сам певец настроен вернуть себе доброе имя, тем не менее ряд концертов тенора был отменен.