Госдеп назвал «омерзительным» заявление МИД Ирана по нападению на писателя Рушди

В США назвали беспочвенным заявление МИД Ирана по нападению на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Официальный представитель иранского ведомства Насер Канани Чафи ранее отметил, что в покушении скандально известный автор виноват сам.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил на брифинге, что американская сторона с осуждением отнеслась к подобной позиции Ирана.

«Это омерзительно и отвратительно», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что иранский режим на протяжении многих лет играл центральную роль во всем, что касалось угроз жизни Рушди. Должностные лица Ирана, по его словам, подстрекали к насилию «с первой фетвы».

«Мы хотим, чтобы было ясно, что это не то, с чем мы можем мириться», — сказал официальный представитель Госдепа, назвав заявление МИД Ирана злорадством.

На 75-летнего Салмана Рушди напали 12 августа перед его выступлением в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Вооруженный ножом мужчина нанес писателю несколько серьезных ранений. Нападавшего задержали, а Рушди попал в больницу — его подключили к ИВЛ. Через несколько дней писатель пошел на поправку.