Петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Иянушики». Заседание состоялось 20 января. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своем канале в Telegram.

С заявлением о пагубном влиянии аниме в Колпинский районный суд обратилась прокуратура. Всего ведомство подало пять исков, в которых содержится 49 ссылок на различные сайты.

Кроме уже запрещенных «Тетради смерти» и «Иянушики» суду предстоит решить судьбу мультсериалов «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» «Эльфийская песнь», а также песни Моргенштерна «Я съел деда.

Сотрудники прокуратуры увидели во всех этих произведениях признаки физического и психического насилия, нетрадиционные сексуальные отношения, смерти людей, которые несут большую опасность здоровью несовершеннолетних.

По каждому из произведений пройдет отдельное заседание.