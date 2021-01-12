«Аниме с летающими частями тела». «Тетрадь смерти» захотели запретить судом в России

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 20 января рассмотрит иск прокуратуры о запрете популярного аниме «Тетрадь смерти». В костюм главного героя аниме был одет мальчик, который 12 января выпал из окна школы Северной столицы.

«„Тетрадь смерти“ — о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей», — сказано в иске.

12 января из окна школы в Санкт-Петербурге выпал шестиклассник. Его одноклассник рассказал «360», что мальчик захотел повторить сцену из аниме «Тетрадь смерти». Он надел белую рубашку и красный галстук, как главный герой аниме Ягами Лайт, и «сделал шаг».

Ребенка до последнего пытались отговорить — одноклассники удерживали его за ноги. Однако мальчик не послушался и упал с окна четвертого этажа. Сейчас он находится в реанимации.

Иск с требованием запретить ряд аниме и музыкальный трек поступил в Колпинский районный суд 18 декабря 2020 года от прокуратуры. Ведомство уверено, что «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», а также композиция рэпера Моргенштерна «Я съел деда» изображают чрезмерную жестокость.