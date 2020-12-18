Прокуратура посчитала, что песня «Я съел деда» и классика аниме пагубно влияют на детей. В чем их проблема?

Прокуратура не оценила аниме и песни Моргенштерна. Ведомство подало в петербургский суд заявление с требованием запретить это творчество, потому что в аниме слишком много летающих частей тела. Претензии к песне пока не понятны, но ясно одно — судье придется полностью прослушать трек «Я съел деда».

В Колпинский районный суд Петербурга поступили иски с требованием запретить в России аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор», «Эльфийская песнь» и, по информации «Медиазоны» со ссылкой на данные прокуратуры, сериал «Наруто». Также претензии есть к треку Моргенштерна «Я съел деда». Общий посыл исков — все перечисленное творчество может «пагубно влиять на умы детей в России».

В Колпинском суде уже зарегистрировали пять исков, в которых содержится 49 ссылок.

О чем кино?

Аниме «Тетрадь смерти» рассказывает о боге смерти, которому стало скучно. Он отдал свою так называемую тетрадь смерти молодому парню, который возомнил себя вершителем правосудия. В эту тетрадь он записывал имена преступников и то, как они умрут. После этого они умирали именно так, как записал главный герой.

«Тетрадь смерти» в 2013 году уже пытались запретить активисты на Урале. Тогда в Екатеринбурге нашли тело школьницы с травмами, характерными для самоубийства. В ее вещах обнаружили этот комикс. Однако по опросу японского Минкульта, на который ссылается «Фонтанка», «Тетрадь смерти» входит в десятку лучших аниме в истории. И возрастной ценз аниме — 16+.

«Эльфийская песнь» — аниме про расу, которая имеет телепатические способности и очень агрессивна. Над этими мутантами проводят жестокие опыты, их держат взаперти. Одна из главных героинь сбежала, и ее пытаются найти. В сериале много крови — он как раз подходит под пункт иска о «летающих частях тела».

«Токийский Террор» — это история о потрясшем всю Японию теракте в Токио. По сюжету аниме, два подростка взорвали бомбу и запустили некую игру, чтобы расшевелить «сонную нацию».

«Межвидовые рецензенты» — проект 2020 года, которое назвали самым скандальным аниме зимнего сезона. Это эротический ситком, в котором на протяжении 12 эпизодов три разгильдяя ходят по борделям с девушками разных фэнтезийных рас.

Также в списке творчества, которое «пагубно влияет на умы детей», попала одна песня под названием «Я съел деда» — ее исполняет Моргенштерн. Суду, вероятно, придется прослушать ее целиком, потому что специалисты «не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия». Возрастной ценз песни — 18+.

В интервью Юрию Дудю Моргенштерн говорил, что записал трек «Я съел деда», вдохновившись одноименным мемом. Это картинка с изображением актера Алексея Гаврилова в роли Гоши из сериала «Универ». Этот мем не несет особого смысла, как и большинство других абстрактных мемов. Он даже напрямую не связан с Гавриловым из «Универа». Вероятно, мем появился как своеобразный ответ на старую шутку «Дед доест».

Сам Моргенштерн признался, что украл мотив и слова песни у одного малоизвестного рэпера.

В песне повторяются строчки «Я съел деда (Я, окей, я, я, я) / Не проблема (О-да!)» Единственное нецензурное слово, которое есть в трек — с*** (самка собаки).

Россия и аниме

В 2018 году к аниме у российских властей появились претензии. Тогда депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил идею ограничить распространение аниме в России. Петрову не понравилось, что аниме пропагандирует мистицизм, девиантное поведение и половые извращения. Однако он не имел ввиду полный запрет этих сериалов.

В сентябре 2018-го РИА «Новости» опубликовало статью о якобы опасности аниме. В заголовке сериалы сравнивались с так называемыми группами смерти в соцсетях, которые подстрекают детей к выполнению опасных заданий и даже к суициду.

Позже статью отредактировали. Удалили упоминание о том, что аниме способствует развитию однополых отношений и используется членами ЛГБТ сообщества для вербовки детей.