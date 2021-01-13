Петербургские инженеры помогут в восстановление часов собора Нотр-Дам

По данным ИА «Невские новости», сейчас специалисты вместе с французскими коллегами проектируют 2D-модель часов. У них сложный механизм, который состоит из нескольких тысяч деталей и весит четыре с половинной тонны.

«Инженеры уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе», — рассказали представители «Ракеты».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Огонь почти полностью разрушил здание. На тушение ушло девять часов.

Позже источники трех СМИ во французской полиции назвали одну и ту же вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери. По их версии, пожар произошел из-за неполадок с электрикой.

Первый после пожара рождественский концерт состоялся в Соборе Парижской Богоматери 25 декабря 2020 года. Он прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.