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    25 декабря 2020, 17:17

    Первый после пожара концерт прошел в соборе Нотр-Дам

    Алена Макаренко

    Первый после пожара рождественский концерт состоялся в Соборе Парижской Богоматери. Он прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.
    Первый после пожара концерт прошел в соборе Нотр-Дам

    Выступление музыкантов и солистов хора транслировали на французском телевидении в ночь на 25 декабря.

    Артисты выступали в строительных касках и специальных комбинезонах, так как в соборе продолжаются реставрационные работы. Они исполнили произведения Моцарта и Шуберта, известные рождественские песни, в том числе Jingle Bells и Silent Night.

    «Собор все еще находится в хрупком состоянии», — отметил генерал Жан-Луи Жоржелен, ответственный за восстановление Нотр-Дама.

    Специальные гости мероприятия — виолончелист Готье Капюсон и оперная певица Жюли Фукс, написал сайт «Аргументы и факты».

    Изначально планировалось задействовать 20 певцов, но в итоге число участников сократили до восьми. Всего на съемочной площадке могли находиться не более 25 человек.

    Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. В результате обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.