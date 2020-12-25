Первый после пожара концерт прошел в соборе Нотр-Дам

Первый после пожара рождественский концерт состоялся в Соборе Парижской Богоматери. Он прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Выступление музыкантов и солистов хора транслировали на французском телевидении в ночь на 25 декабря.

Артисты выступали в строительных касках и специальных комбинезонах, так как в соборе продолжаются реставрационные работы. Они исполнили произведения Моцарта и Шуберта, известные рождественские песни, в том числе Jingle Bells и Silent Night.

«Собор все еще находится в хрупком состоянии», — отметил генерал Жан-Луи Жоржелен, ответственный за восстановление Нотр-Дама.

Специальные гости мероприятия — виолончелист Готье Капюсон и оперная певица Жюли Фукс, написал сайт «Аргументы и факты».

Изначально планировалось задействовать 20 певцов, но в итоге число участников сократили до восьми. Всего на съемочной площадке могли находиться не более 25 человек.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. В результате обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.