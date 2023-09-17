Культура 17 сентября 2023, 21:20 Пес Барон появится в перезапуске ситкома «Счастливы вместе» Mash: в продолжении сериала «Счастливы вместе» про Букиных появится пес Барон Кинопоиск

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Легендарный пес Барон появится в сериале «Букины» — продолжении ситкома «Счастливы вместе», который выходил на экраны с 2006 по 2013 годы. На роль домашнего любимца семьи пришлось искать нового актера — собака, сыгравшая Барона 10 лет назад, уже умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Премьера сериала «Букины» должна состояться до конца 2023 года.

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По сюжету нового сериала, главные герои Гена и Даша Букины вырастили детей и хотят пожить в свое удовольствие. Но повзрослевшие чада возвращаются в родное гнездо с собственными семьями.

Mash сообщил, что в новом сезоне не появятся соседи Букиных — Лена и Толик Полено. У главных героев будут новые соседи, крайне недовольные большим и шумным семейством.

В конце августа исполнительница роли Даши Букиной актриса Наталья Бочкарева рассказала, что ее героиня в новом сезоне сменит имидж и попробует себя в качестве блогера.

А режиссер изначальной версии ситкома Георгий Дронов заявил, что не сможет принять участие в съемках продолжения, так как занят другими проектами.