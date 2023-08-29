Интересное 29 августа 2023, 16:47 Актриса Бочкарева рассказала, как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе» Героиня сериала «Счастливы вместе» Даша Букина станет блогером в новом сезоне

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Продолжение сериала «Счастливы вместе» в ближайшее время появится на экранах. Исполнительница роли Даши Букиной Наталья Бочкарева рассказала, как изменится ее героиня в новом сезоне. Об этом сообщил Пятый канал.

В новом сезоне Даша Букина откажется от старого образа с ярко-рыжими волосами. Бочкарева назвала такой внешний вид персонажа «пережитком прошлого». Еще одним изменением станет то, что Даша попробует себя в качестве блогера.

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«А почему бы и нет? Тем более, что это такая сейчас громкая тема. <…> Она следит за всем, что происходит в информационном поле в наших соцсетях. И поэтому она пытается соответствовать», — призналась актриса.