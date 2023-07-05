Интересное 05 июля 2023, 18:58 Режиссер «Счастливы вместе» Дронов высказался о перезапуске сериала Режиссер «Счастливы вместе» Дронов заявил, что не будет работать под продолжением сериала

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Режиссер изначальной версии ситкома «Счастливы вместе» Георгий Дронов заявил, что не сможет принять участие в съемках продолжения. Об этом сообщило NEWS.ru.

По словам режиссера, его приглашали заняться съемками, однако сейчас он занят другими проектами. Он рассказал, что продолжение будет носить название «Букины». Дронов отметил, что с удовольствием бы посмотрел перезапуск проекта, написало ИА НСН.

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«Я рад, что „Счастливы вместе“ возвращается на экраны», — заявил режиссер.