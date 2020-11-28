facebook_pixel
    28 ноября 2020, 20:36

    Парку развлечений «Остров мечты» пригрозили штрафом за масочный режим

    Алена Макаренко

    Парку развлечений «Остров мечты» в Москве пригрозили штрафом 500 тысяч рублей или временным закрытием за нарушение мер профилактики по коронавирусу. Информация появилась в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
    Парку развлечений «Остров мечты» пригрозили штрафом за масочный режим

    «Парк развлечений „Остров мечты“ могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.

    Парк накажут по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания».

    Нарушения выявил Роспотребнадзор. Некоторые посетители ходили по территории развлекательного центра без масок. Также в парке не работало оборудование по обеззараживанию воздуха, не проводилась дезинфекция. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, его слова привел «Интерфакс».

    Пока «Остров мечты» работает.

    «Остров мечты» — крытый тематический парк развлечений, который открылся в конце февраля 2020 года. Он расположен в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы. «Остров мечты» называют российским «Диснейлендом».

    Ранее магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве опечатали после того, как у троих сотрудников выявили коронавирус. В помещении также не соблюдали необходимые меры по COVID-19.

    За все время пандемии более 1,1 миллиона россиян заплатили штрафы за нарушение ковидных ограничений.