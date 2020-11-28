Парку развлечений «Остров мечты» пригрозили штрафом за масочный режим

«Парк развлечений „Остров мечты“ могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19», — говорится в сообщении.

Парк накажут по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания».

Нарушения выявил Роспотребнадзор. Некоторые посетители ходили по территории развлекательного центра без масок. Также в парке не работало оборудование по обеззараживанию воздуха, не проводилась дезинфекция. Об этом рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, его слова привел «Интерфакс».

Пока «Остров мечты» работает.

«Остров мечты» — крытый тематический парк развлечений, который открылся в конце февраля 2020 года. Он расположен в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы. «Остров мечты» называют российским «Диснейлендом».

Ранее магазин «М.Видео» на Рязанском проспекте в Москве опечатали после того, как у троих сотрудников выявили коронавирус. В помещении также не соблюдали необходимые меры по COVID-19.

За все время пандемии более 1,1 миллиона россиян заплатили штрафы за нарушение ковидных ограничений.