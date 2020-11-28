Более 1 млн россиян оштрафовали за нарушение анитиковидного режима

За все время пандемии более 1,1 миллиона россиян заплатили штрафы за нарушение ограничений, которые ввели для борьбы с коронавирусом. Большую часть протоколов составили на нарушителей перчаточно-масочного режима.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 миллиона протоколов об административных правонарушениях», — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Министерство впервые поделилось этой статистикой.

976,9 тысячи сограждан привлекли к ответственности по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Минимальный штраф за такое нарушение — тысяча рублей.

За нарушение режима ограничений в Москве оштрафовали более 109 тысяч человек. 21,5 тысячи жителей России заплатили крупные штрафы — 15 тысяч рублей — по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Общая сумма штрафов составила 1,7 миллиарда рублей.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации во многих российских регионах снова ввели ограничения для безопасности людей. В России действует всеобщий масочный режим. Без СИЗ нельзя появляться в общественных местах и в транспорте. В Москве барам и ресторанам запретили работать по ночам. Под ограничения попали массовые новогодние мероприятия. За все время пандемии российские медики выявили 2 215 533 случая COVID-19. От болезни умерли 38 558 человек.