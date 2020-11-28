Магазин «М.Видео» на юго-востоке Москвы опечатали из-за COVID-19

После регистрации «группового очага» COVID-19 специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование. В итоге выяснилось, что в магазине не соблюдалась социальная дистанция, не везде нанесена на полу специальная разметка. В магазине установлено только два бактерицидных облучателя-рециркулятора, каждый из которых рассчитан на 20 квадратных метров. При этом площадь помещения — более тысячи «квадратов».

Помимо этого, администрация магазина не контролировала, чтобы покупатели надевали маски и перчатки. Работники не измеряли посетителям температуру. Кроме того, сотрудники не подготовили рабочий раствор дезинфицирующего средства и каждые два часа не обрабатывали контактные поверхности.

В магазине заболели три сотрудника. Несмотря на это, руководство не предприняло никаких мер.

Помещение магазина опечатали с 27 ноября.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении. «М.Видео» по этому адресу временно не работает. Материалы дела передадут в суд. Должностные лица решат, нужно ли приостановить работу магазина на срок до 90 суток.

Заболевших отправили в самоизоляцию на 14 дней со дня контакта с больными COVID-19.

Ранее в Москве закрыли клуб «Адреналин Стадиум» из-за нарушения мер по борьбе с коронавирусом. Посетители приходили без масок, в помещении не было разметки и нужного количества антисептиков.