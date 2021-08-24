Олег Меньшиков анонсировал премьеры Театра имени Ермоловой после сокращений

После массовых увольнений актеров в Театре имени Ермоловой запланировали несколько премьер на грядущий сезон. О том, что ждет зрителей, рассказал художественный руководитель театра Олег Меньшиков.

Театральное меню Меньшиков огласил на презентации, которая прошла в понедельник. Три премьеры состоятся на Основной сцене. Сезон откроется спектаклем Данила Чащина «Леди Макбет Мценского уезда» по произведению Николая Лескова. На ноябрь анонсировали постановку по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно», которую представит Олег Долин. А в январе Талгат Баталов покажет спектакль по книге Александра Цыпкина «Идеальный Че».

На Новой сцене тоже состоятся премьеры. Спектакль «Антигона» по пьесе Жана Ануя представит Владимир Киммельман. А пьесу «Сузуки» Алексея Шипенко поставит Роман Лыков, сообщили на странице театра в Facebook.

Ранее стало известно о массовом увольнении актеров из Театра имени Ермоловой. Меньшиков, который был его директором, ранее уступил свой пост Сергею Кузоятову. В ситуации разберется общественный совет при Минкультуры РФ. А репертуарную политику театра проверят на соответствие нацбезопасности.