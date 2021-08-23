Минкульт разберется с увольнениями в Театре имени Ермоловой

Министерство культуры РФ разберется в ситуации с увольнениями в Театре имени Ермоловой. Для этого будет создана группа общественного контроля, сообщил зампред общественного совета при ведомстве Александр Швейдель.

Минкульт получил заявление, подписанное уволенными актерами, рассказавшими какие действия применяло руководство к действующим артистам и тем, кто уже покинул сцену.

«В ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля, что поможет пристально разобраться в ситуации», — процитировало Швейделя РИА «Новости».

В Театре имени Ермоловой ранее объяснили массовые увольнения необходимостью оптимизации ресурсов на фоне пандемии. О решении сократить штат стало известно в июле. Директор театра Сергей Кузоятов, сменивший на этом посту Олега Меньшикова, ранее сообщил, что под сокращение попадут 18 артистов, а не 29 человек, как сообщали в СМИ.