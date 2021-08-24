Театр Ермоловой проверят на соответствие нацбезопасности после скандала

Репертуарную политику театра имени М. Н. Ермоловой проверят на соответствие аспекту национальной безопасности страны. В ситуации с увольнением артистов разберется группа общественного контроля.

Проверку проведет общественный совет при Минкультуры РФ, сообщил на пресс-конференции зампредседателя организации Александр Швейдель. Его слова привел ТАСС.

«Хотелось бы разобраться в соответствии репертуарной политики театра, насколько она соответствует гармонично развивающейся личности и также насколько это соответствует аспекту национальной безопасности, который недавно был озвучен нашим президентом и министром обороны», — сказал Швейдель.

В ближайшее время, добавил он, будет сформирована группа общественного контроля. Совет намерен разобраться в «столь непростой ситуации и помочь людям восстановить справедливость».

Актриса Елена Калинина добавила, что артисты настаивают на проведении финансовых проверок и трудового законодательства, отмене приказов об увольнении и создания художественного совета. Вопросы у труппы вызвали и поступки художественного руководителя театра Олега Меньшикова.