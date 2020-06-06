Новый театральный сезон может начаться со зрителями в зале. На это надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве уже занимаются этим вопросом, сказала она. В ближайшее время закончатся все консультации. После этого в Роспотребнадзоре смогут издать методические рекомендации по открытию театров.

«Потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», — отметила Попова.

С таким заявлением она выступила на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры. В ответ российский лидер выразил надежду, что рекомендации по возобновлению работы театров будут подготовлены как можно быстрее.

Ранее Путин назвал пандемию коронавируса очень сложным периодом для работников культуры. Он попросил их составить список проблем и предложений выхода из кризиса.

Кинотеатры могут заработать в России к середине июля. В них будет предусмотрена особая рассадка. Интервалы между сеансами в одном зале составят не менее 30 минут. Это необходимо для дезинфекции зала и проветривания помещения.