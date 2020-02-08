Netflix назвал запрещенные к показу в разных странах фильмы и шоу

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал список фильмов и шоу, которые запрещены для показа на платформе в разных странах по требованию властей.

В период с 2015 по 2020 год таких случаев было девять, пишет Variety. Из них пять запретов были связаны с требованиями сингапурских властей. На территории страны сейчас ограничены показы фильмов «Последнее похмелье» бразильской комик-группы Porta dos Fundos и «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Еще под запретом оказались три сериала — все они связаны с темой наркотиков.

Показ фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» запрещен во Вьетнаме, а в Германии на платформе нельзя посмотреть ужастик «Ночь живых мертвецов».

Саудовская Аравия запретила Netflix показывать один из эпизодов шоу «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем», в котором звучала критика политики Эр-Рияда. В Новой Зеландии закрыт доступ к просмотру фильма «Мост». Этот документальный проект рассказывает о многочисленных самоубийствах, совершенных на мосту в Сан-Франциско.

Но Netflix может рассказать не только о запретах, но и похвастаться и рекордами. Первый сезон сериала «Ведьмак» официально побил рекорд по числу просмотров на платформе. Всего за четыре недели после премьеры шоу посмотрели 76 миллионов зрителей. И пока поклонники истории дожидаются второго сезона «Ведьмака», Netflix порадует их мультфильмом о приключениях Геральта из Ривии.