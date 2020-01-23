«Ведьмак» побил рекорд по числу просмотров на Netflix

В Netflix рассказали, что первый сезон «Ведьмака» стал самым просматриваемым в истории проекта: за четыре недели после премьеры шоу посмотрели 76 миллионов зрителей.

При этом уточняется, что стриминговая платформа недавно поменяла систему ведения статистики. Если раньше для учета просмотра необходимо было увидеть минимум 70% эпизода, то сейчас учитываются все аккаунты, на которых зафиксирован просмотр минимум двух минут любой серии или фильма.

Примечательно, что сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон еще до премьеры первого. Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра, исполнившие главные роли в шоу, подтвердили свое участие в съемках второго сезона. Дата его выхода пока не уточняется.

Пока поклонники истории дожидаются второго сезона «Ведьмака», Netflix решил порадовать их мультфильмом о приключениях Геральта из Ривии. Он получит название «Ведьмак. Кошмар волка». Автором сценария мультика может стать автор сюжета третьей серии первого сезона «Ведьмака» Бо ДеМайо.