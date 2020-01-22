СМИ: Netflix пополнит вселенную «Ведьмака» мультфильмом

Стриминговый сервис Netflix скрасит фанатам «Ведьмака» ожидание второго сезона сериала и выпустит мультфильм о приключениях Геральта из Ривии. Об этом сообщил сайт Redanian Intelligence со ссылкой на базу данных Гильдии сценаристов США.

По данным сайта, в базе данных Гильдии сценаристов появилось название «Ведьмак: Кошмар волка». Так могут назвать новую анимационную ленту по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского. Ранее создатели сериала планировали «несколько интересных сюрпризов» между сезонами шоу. Автором сценария мультика может стать автор сюжета третьей серии первого сезона «Ведьмака» Бо ДеМайо.

Сериал «Ведьмак» по мотивам фэнтезийной саги Сапковского вышел 21 декабря 2019 года на стриминговом сервисе Netfliх. Зрители и критики высоко оценили экранизацию книг польского писателя. Всего в первом сезоне восемь эпизодов. Главную роль — истребителя чудовищ Геральта из Ривии — исполнил британский актер Генри Кавилл, который ранее сыграл в кино Супермена. Съемки второго сезона начнутся в феврале 2020 года. Netflix представит продолжение сериала в 2021 году.