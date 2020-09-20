«Неотъемлемая часть вахтанговского братства». Олешко назвал тяжелым ударом смерть Михаила Борисова

Телеведущий и актер Михаил Борисов был «неотъемлемой частью вахтанговского братства». Он уникальный педагог, который дружил со студентами и помогал советом, участием. Так в разговоре с «360» отозвался о нем актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко.

«Это тяжелейший, совершенно неожиданный удар для всех учеников его, для его семьи, для его сестры, для его сына и для всех, кто работал с этим человеком, потому что это профессионал высокого класса», — сказал он.

Борисов был уникальным педагогом и замечательным режиссером. Многие россияне знают его как бессменного ведущего программы «Русское лото». Однако актер посвятил свою жизнь еще и Театру имени Евгения Вахтангова.

Он — неотъемлемая часть вахтанговского братства, нашей школы. Человек, который умел дружить со своими студентами и будущими коллегами и поддерживать взаимоотношения потом профессиональные, помогать советом, и словом, и участием Александр Олешко актер театра и кино.

Олешко виделся с Борисовым полторы недели назад у Театра Вахтангова. В тот день они шутили, ничего не предвещало такой беды, скоропостижного ухода телеведущего.

«Это ужасная потеря для мира искусства, театра, педагогики, потому что на таких людях держится театральная школа. Он был верен искусству, делу, театру. Он передавал эту эстафетную палочку, поэтому сегодня утро для меня тяжелейшее», — добавил Олешко.

Он выразил глубокие соболезнования семье Борисова.

Борисов попал в больницу вечером 19 сентября. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо во время съемок. У него диагностировали пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов пациента повезли в другую клинику, но во время транспортировки у ведущего остановилось сердце.

Он вел розыгрыши «Русского лото» с 1994 года. После его смерти передачу пока будут вести многолетние соведущие Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.