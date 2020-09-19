Ведущий «Русского лото» госпитализирован с воспалением легких

Российский актер и ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Борисов госпитализирован в Москве. Врачи поставили ему диагноз воспаление легких.

Как сообщил РЕН ТВ, медики приняли решение ввести его в медикаментозную кому. По информации телеканала, сейчас 71-летний артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

При этом официальный представитель артиста в разговоре «360» рассказала, что он не подключен к ИВЛ и находится в стабильном состоянии.

«Он в нормальном состоянии, сам дышит», — отметила она.

Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Назаров 2 сентября был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Позже у него диагностировали COVID-19. Актера выписали 19 сентября и отправили на две недели на карантин. Позже он рассказал о своих симптомах во время болезни.