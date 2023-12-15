Эксклюзив 15 декабря 2023, 17:25 «Недоделанный фарш». Сценарист «Слова пацана» — об утечке финальной серии Сценарист «Слова пацана» Золотарев: финальная серия утекла в Сеть в сыром виде РИА «Новости»

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Команда, работавшая над сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», восприняла утечку двух финальных серий в Сеть «с легким ужасом». В это «360» признался сценарист Андрей Золотарев.

Он вспомнил, что сначала появились данные об утечке седьмой, а потом и восьмой серии.

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«Это очень грустно. Хуже всего то, что это разные истории. Я не могу сказать, что они радикально разные, но есть история режиссерская, та, которую мы хотели представить зрителям, и есть вот этот недоделанный фарш, который случайно оказался в Сети», — посетовал Золотарев.

По его мнению, то, что зрители могли преждевременно увидеть в интернете, создает «ложное впечатление» обо всей истории, в то время как команда надеялась обеспечить «стопроцентное качество».

Андрей Золотарев добавил, что решение о пересъемке было вызвано не утечкой — оно появилось, когда стало понятно, что сериал имеет большой успех.

Последняя серия должна была выйти 21 декабря, но из-за пересъемки ее показ отложили.

Полное интервью «360» со сценаристом «Слова пацана» можно прочитать здесь.