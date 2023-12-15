Культура 15 декабря 2023, 15:16 Выход последний серии «Слова пацана» отложили Финал сериала «Слово пацана» не выйдет 21 декабря РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выход восьмой, финальной серии популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», намеченный на 21 декабря, немного отложат. Об этом говорится в видеообращении режиссера и соавтора сценария Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарева, опубликованном в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.

«В связи со всеми доделками и переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже. Мы дополнительно сообщим», — рассказал Крыжовников.

Реклама

Ранее последнюю серию слили в Сеть. Режиссер утверждает, что это было «неготовое блюдо». Последнюю серию переписали с учетом полученного дополнительного финансирования, и теперь она станет «круче, эмоциональнее, острее», чем задумывалось изначально, заверил режиссер. В седьмой серии «пересняли кусочки», ее домонтировали по звуку и изображению, но восьмая стала «принципиально другой».

Ранее Андрей Золотарев в беседе с «360» высказался об успехе сериала и реакции на утечку, а также ответил на вопрос, будут ли снимать второй сезон.