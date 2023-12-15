15 декабря 2023, 15:16
Выход последний серии «Слова пацана» отложили
Финал сериала «Слово пацана» не выйдет 21 декабря
Выход восьмой, финальной серии популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», намеченный на 21 декабря, немного отложат. Об этом говорится в видеообращении режиссера и соавтора сценария Жоры Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарева, опубликованном в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.
«В связи со всеми доделками и переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже. Мы дополнительно сообщим», — рассказал Крыжовников.
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Ранее последнюю серию слили в Сеть. Режиссер утверждает, что это было «неготовое блюдо». Последнюю серию переписали с учетом полученного дополнительного финансирования, и теперь она станет «круче, эмоциональнее, острее», чем задумывалось изначально, заверил режиссер. В седьмой серии «пересняли кусочки», ее домонтировали по звуку и изображению, но восьмая стала «принципиально другой».
Ранее Андрей Золотарев в беседе с «360» высказался об успехе сериала и реакции на утечку, а также ответил на вопрос, будут ли снимать второй сезон.
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