Не талант, а коммерция. Билли Айлиш сравнили с сезонным бургером

Триумфатором премии «Грэмми» стала американская певица Билли Айлиш. Только критики увидели в ней больше коммерции, чем музыкального таланта.

«Музыкальный рынок, как и любой рынок, требует новых вкусов сезона. Когда вы приходите в ресторан быстрого питания, вам, кроме классических бургеров, обязательно предложат вкус сезона, который обязательно все должны попробовать. Приблизительно такая ситуация с Билли Айлиш на музыкальном рынке. Хотя, в принципе, хорошая певица: яркая харизма, сочный вокал, грамотные песни», — отметил в разговоре с «360» музыкальный журналист и критик Артур Гаспарян.

По его словам, Билли Айлиш действительно является прорывом года, но только подобные прорывы происходят каждый год. Гаспарян отметил, что не стал бы называть певицу феноменом.

«Ее концерт в Москве показал, что это индустриальный проект, потому что концерт оказался намного менее выразительным, несмотря на то, что набилось огромное количество людей, все хотели увидеть Билли Айлиш», — заметил Гаспарян, напомнив, как выигрышно на ее фоне смотрелось выступление Дженнифер Лопес.

Гаспарян отметил, что проект Билли Айлиш в духе современных тенденций, когда музыкальное творчество превращается из авторского в состязания продюсеров.

На прошедшей ночью церемонии вручения премии «Грэмми» Билли Айлиш получила статуэтки во всех основных номинациях: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист». Кроме того, ее пластика была признана лучшей из поп-альбомов и получила приз в номинации «Лучший продакшен».