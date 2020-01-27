Музыкальный критик объяснил феномен Билли Айлиш

Билли Айлиш выиграла все главные «Грэмми» — она победила в пяти из шести номинаций, в которых участвовала. Певица получила статуэтки за лучший альбом, лучшую песню, запись года, лучший поп-вокальный альбом, а также стала лучшим новым исполнителем. «360» разбирается, в чем кроется феномен молодой певицы.

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что не удивился триумфу певицы.

«Не произошло никаких сюрпризов — как только объявили номинантов, стало сразу понятно, что триумфатором церемонии станет Билли Айлиш. Так оно и вышло», — пояснил он в беседе «360».

Такую популярность ей принесли сразу несколько факторов, в их числе имидж, музыкальный материал и тексты песен.

Феномен Билли Айлиш в том, что очень правильно сошлись звезды. Она очень точно попала в целевую аудиторию — тинейджерскую аудиторию, аудиторию младшего возраста. Она раскрывает проблемы подростков, делает это очень искренне, и это однозначно подкупает молодежь Евгений Бабичев.

Он подчеркнул, что образ Билли рассчитан также на выбранную целевую аудиторию. Ее специально одевают в тинейджерские вещи, красят волосы в зеленый цвет — делают из нее «пацанку». Музыка Билли слушается очень просто, но на самом деле очень сложно добиться простого звучания.

«Очень тяжелая продюсерская работа. В этом я могу поставить высшую оценку ее команде — они выжали максимум из возможного», — заключил Бабичев.

18-летняя Билли стала самой молодой сольной исполнительницей, которая когда-либо получала «Грэмми». Кроме того, Айлиш получила все главные награды номинации. Ранее это удалось лишь одному исполнителю — рекорд принадлежит Кристоферу Кроссу, он установил его в 1981 году.