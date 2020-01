Билли Айлиш получила «Грэмми» за Bad guy

В номинации «Песня года» также были представлены Леди Гага с Always Remember Us This Way, Лана Дель Рей с Norman Fucking Rockwell, Тейлор Свифт с Lover, Таня Такер с Bring My Flowers Now, Гариэлла Уилсон (H.E.R) с Hard Place», а также Льюис Капальди с Someone You Loved» и Мелисса Вивиан Джефферсон (Lizzo) с Truth Hurts.

Награду в этой категории обычно вручают автору песни. Так, сооавтором Bad Guy наравне с 18-летней Билли Айлиш является ее брат Финнеас О’Коннелл. Он вышел вместе с сестрой на сцену.

Также Билли получила награду в номинации «Поп-альбом года». Ее пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go? признали лучшей. Айлиш обошла в этой категории Ариану Гранде, Тейлор Свифт, Бейонсе и Эда Ширана.

Этот вечер можно назвать триумфальным для 18-летней певицы. Свой успех она закрепила выступлением на премии с хитом When the party’s over.

Песня Bad guy стала одним из главных хитов 2019 года, сделав из 18-летней американки мировую поп-звезду. Клип на эту композицию посмотрели на YouTube более 700 миллионов раз.