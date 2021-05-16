«Не дождутся провала!»: Киркоров поддержал Manizha на Евровидении

Филипп Киркоров поддержал представительницу России на Евровидении, исполнительницу Manizha. Он назвал себя ее поклонником, и добавил, что поддерживал певицу на национальном отборе.

«Я ее поклонник, я ее поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!» — отметил Киркоров. По его мнению, певица точно сможет достойно выступить, сообщило РИА «Новости».

Представительница Молдавии Наталья Гордиенко, для которой Киркоров написал песню Sugar, также поддержала Manizha. Она назвала исполнительницу талантливой, харизматичной, и сильной.

«Мы познакомились, она мне очень импонирует как человек, как артист, и я держу за нее кулачки», — добавила Гордиенко.

До этого участники Евровидения из Хорватии и Австралии также выразили поддержку конкурсантке от России.

Первый полуфинал Евровидения, на котором выступит участница от России Manizha, пройдет 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Прогнозы экспертов различаются. Одни допускают, что певица может не попасть даже в первую десятку, другие — не исключают победу.