Участники Евровидения оценили российскую песню

частники Евровидения-2021 из Хорватии и Австралии выразили поддержку конкурсантке от России. Manizha выступит с песней «Russian Woman».

Хорватская певица Альбина заявила в интервью на YouTube-канале международного вокального конкурса, что готова отдать максимальное количество баллов — двенадцать — за исполнительницу от России. Она отметила, что ей нравится Manizha. Хорватская исполнительница назвала ее очень энергичной, самостоятельной и очень искренней.

«У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: „Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену“», — пояснила Альбина.

Manizha стала фаворитом и у австралийской артистки Монтень. Девушка призналась, что от себя двенадцать баллов отдала бы именно конкурсантке от России. При этом в прошлом году Монтень выбрала участников из Исландии.

«Это трудный выбор, потому что мне по-прежнему нравится Исландия, но в этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — потметила Монтень.

Первый полуфинал Евровидения, на котором выступит участница от России Manizha, пройдет 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Прогнозы экспертов различаются. Одни допускают, что певица может не попасть даже в первую десятку, другие — не исключают победу.