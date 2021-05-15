Маnizhа выступит на Евровидении 18 мая. Что ждет Russiаn Wоman на конкурсе

Первый полуфинал Евровидения, на котором выступит участница от России Manizha, пройдет 18 мая. Прогнозы экспертов различаются. Одни допускают, что певица может не попасть даже в первую десятку, другие — не исключают победу.

Песня Russiаn Wоman для участия в Евровидении была выбрана на национальном зрительском голосовании на Первом канале. Текст написала сама конкурсантка. Авторами музыки стали израильские музыканты Ори Авни и Ори Каплан.

На композицию успели пожаловаться в Следственный комитет. Авторы обращения заявляли, что певица своим творением пытается оскорбить достоинство русских женщин. Сама Manizha считает, что ее песня о самых красивых и невероятных женщинах России.

Мы хотим быть понятыми или понятными?

Несмотря на волну критики, специалисты в сфере лингвистики заявляли, что песня Маnizhа не разжигает ненависть и никого не оскорбляет. Она говорит о доле русской женщины и затрагивает какие-то стереотипы, связанные с ней. По словам профессора Высшей школы экономики и РГГУ Максима Кронгауза, артистка создала образ русской женщины в социальном контексте, конечно, не всегда легкий и приятный.

Лингвист объяснил, что это особый взгляд на русскую женщину и относиться нему надо как к творчеству конкретной певицы. Другой вопрос — а будет ли зарубежным зрителям понятен этот посыл. Ведь петь артистка собирается на русском языке.

Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что это не только не станет проблемой, а, наоборот, большой плюс для России.

«Это плюс, что мы поем не на чужом языке, а на своем. Чего нам стесняться? Мы хотим быть понятыми или понятными?» — заявил он в беседе с «360».

Пригожин напомнил, что английский не является национальным языком для всех стран-участниц. Исключение — Великобритания.

«Для всех остальных английский язык чужой. Важно понимать — это просто площадка для пиара. Хорошая возможность для молодых или для тех, кого забыли», — подчеркнул продюсер.

Помешают санкции

Творчество Manizha было знакомо слушателям за рубежом еще задолго до Евровидения. У нее есть фанаты в европейских странах. На фоне этого можно было бы предположить, что шансы на ее победу в конкурсе могут быть не так плохи. Если бы не политический момент. На него указал бывший участник Евровидения-2007 от Белоруссии Дмитрий Колдун. По его словам, все будет зависеть от дикторов.

«У меня, по предварительным оценкам, тоже были неплохие результаты, но дикторы во время трансляции начали говорить про Белоруссию, идеологию и диктаторский режим», — рассказал он «Газете.ru».

Артист указал на то, что Россия сейчас находится под санкциями. Отношения с рядом стран ЕС усложнились в апреле этого года. Но, как добавил Колдун, возможно, никто из дикторов не станет вставлять палки в колеса представительнице России.

«Диктор может как помочь, так и убить словом», — предупредил он.

Пригожин такое мнение не разделил.

«Евровидение очень непредсказуемый конкурс. Но я не думаю, что Европейский вещательный союз пойдет на то, чтобы выкинуть российского исполнителя, не пустить его в финал. Это потеря 150-миллионной аудитории», — объяснил специалист.

Он напомнил, что вокруг артистки уже вспыхивал скандал, который может даже сыграть ей на руку.

«Зная все обстоятельства, которые сложились вокруг ее имени [, можно предположить], что она и победит. Это непредсказуемые вещи», — добавил Пригожин.

Возвращаясь к возможному негативному отношению к конкурсантке из-за политической подоплеки, продюсер выразил уверенность, что России следует меньше внимания обращать на такие моменты.

«Нужно меньше обращать внимания на то, что о нас говорят. Мы все равно никогда Западу не угодим», — подчеркнул он.

Уже не в тренде

Последние прогнозы говорят о том, что самые высокие шансы на победу у представителей Мальты (16%). В первую пятерку также включили Швейцарию (14%), Францию (10%), Болгарию (8%) и Италию (7%). У Manizha шансы всего около 2%.

Если сравнивать номера артистов, которых включили в число потенциальных победителей, становится понятно, что тренды конкурса снова начали меняться. Вместо эпатажных и хайповых номеров больше симпатии стали вызывать более лиричные выступления.

По мнению Пригожина, конкурс с каждым годом опускается все ниже и ниже.

«Кажется, чем тухлее, тем больше шансов. Туда надо было отправлять Моргенштерна. Я не фанат того, что он делает. Но это актуально. Он бы всех порвал. Причем сделал это на расслабоне», — убежден продюсер.

Песня Manizha, по его словам, ему совсем не нравится.

«Это не мое. Я не понимаю этот фольклор. Но для нее это отличная стартовая площадка. Ей улыбнулась удача. Все СМИ о ней говорят, ведь она представляет Россию», — добавил он.

Европейцы посмеются и поставят баллы повыше

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Manizha все-таки может даже попасть в первую пятерку на Евровидении. И помочь в этом могут яркий фриковый номер и социальный и политический подтекст ее песни.

«Именно на волне высмеивания каких-то русских стереотипных черт Европа, возможно, приподнимет ее за на пьедестале почета. Европейцы посмеются и поставят высокие баллы», — сказал Рудченко.

По его мнению, уже последние семь лет тренды конкурса не меняются. Номер Manizha с необычными костюмом и подачей им вполне соответствует.

«Сейчас на Евровидении не играет роли вокальное мастерство, содержание. Акцент на фриковости. Неважно, о чем. Чем ярче, тем шансы выше», — добавил он.

За красивые слова

Текст песни «Русская женщина» уже номинировали на премию Eurostory Award. Она дается за лучший текст песни на Евровидении. В прошлый раз премию завоевала Италия.

Рудченко не исключил, что Manizha сможет получить эту награду. Произойдет это опять же потому, что европейцев развеселит ее ирония над российскими стереотипными чертами.

Евровидение-2021 пройдет арене Ahoy в Роттердаме и завершится 22 мая.