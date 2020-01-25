Названы обладатели «Золотого орла» за лучшие роли

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России за лучшую мужскую роль 2019 года наградила премией «Золотой орел» актера Александра Петрова за фильм «Текст». Церемония в 18-й раз прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

На звание лучшего актера помимо Александра Петрова претендовал Юрий Борисов, исполнивший главную роль в фильме «Бык», сообщило РИА «Новости».

Награда досталась Петрову за роль студента, отсидевшего по ложному обвинению в распространении наркотиков семь лет. Вернувшись домой, он решает встретиться с человеком, сломавшим ему жизнь. Герой случайно получает доступ к смартфону своего врага, офицера ФСКЕ, и у него появляется возможность им манипулировать.

Лучшей актрисой года за фильм «Дылда» была признана Виктория Мирошниченко. Ее соперницами за то звание были Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).

Премьера фильм «Дылда» состоялась на Каннском фестивале. Он получил там сразу две награды — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Кинолента попала в шорт-лист «Оскара», но не вошла в число номинантов.

В фильме рассказывается история двух подруг, которые вернулись в послевоенный Ленинград, и хотят начать новую жизнь.