Названы обладатели «Золотого орла» за лучшие роли
На звание лучшего актера помимо Александра Петрова претендовал Юрий Борисов, исполнивший главную роль в фильме «Бык», сообщило РИА «Новости».
Награда досталась Петрову за роль студента, отсидевшего по ложному обвинению в распространении наркотиков семь лет. Вернувшись домой, он решает встретиться с человеком, сломавшим ему жизнь. Герой случайно получает доступ к смартфону своего врага, офицера ФСКЕ, и у него появляется возможность им манипулировать.
Лучшей актрисой года за фильм «Дылда» была признана Виктория Мирошниченко. Ее соперницами за то звание были Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).
Премьера фильм «Дылда» состоялась на Каннском фестивале. Он получил там сразу две награды — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Кинолента попала в шорт-лист «Оскара», но не вошла в число номинантов.
В фильме рассказывается история двух подруг, которые вернулись в послевоенный Ленинград, и хотят начать новую жизнь.