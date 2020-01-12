Российская картина «Дылда» получила приз Международной федерации кинопрессы в США

Режиссер Кантемир Балагов лично представил фильм на фестивале, однако на награждении его не было — кинематографист улетел в Россиию. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил жюри.

«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз — для меня это большая честь. Признание „Дылды“ для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана», — цитирует режиссера агентство. Он отметил, что его историю услышали, ее понимают и чувствуют далеко за пределами России. Балагов признался, что испытывает из-за этого большую благодарность, пишет «Газета.ru».

Кинофестиваль в Палм-Спрингс проводится ежегодно с 1989 года и неофициально считается репетицией предстоящей церемонии вручения премий Американской киноакадемии. Ранее стало известно, что фильм «Дылда» попал в шорт-лист «Оскара».