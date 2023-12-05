Эксклюзив 05 декабря 2023, 14:52 Проверка сериала «Слово пацана» экспертами не приведет к запрету проекта Депутат Останина: проверка сериала «Слово пацана» поможет скорректировать закон РИА «Новости»

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Проверка Следственным комитетом и Роскомнадзором сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Пищеблок» не преследует цели закрытия проектов и прекращения их показа. Результаты экспертизы помогут скорректировать закон о защите нравственности и детей. Об этом в беседе с «360» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, направившая в ведомства просьбу о проверке.

Она подчеркнула, что авторы сериалов ничего не нарушили, установив возрастное ограничение «18+». Но так как оба проекта находятся на платформах в свободном доступе, то их смотрят несовершеннолетние.

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«К сожалению, родители не всегда могут контролировать, что смотрит их ребенок. Но это уже вопрос к ним. Мне хотелось бы знать мнение специалистов, несет ли фильм [„Слово пацана. Кровь на асфальте“] такой губительный заряд, которые копируют наши подростки, и способствует ли это тому, что повторится ситуация в Иркутске [с убийством школьника], когда они (нападавшие — прим. ред.) даже словами из фильма говорили», — заявила Останина.

Депутат добавила, что сам сюжет сериала демонстрирует логическое завершение — любое преступление не остается безнаказанным. Но посмотревшие его подростки копируют только первую часть, которая героизирует уличных хулиганов.

У нас есть закон о защите нравственности и защите детей, но он обязывает только маркировать продукцию. Мне бы хотелось услышать мнение специалистов, может быть, чего-то недостает в законе? Это просто совместная работа, которая не означает, что нужно прикрыть пути к этим фильмам. Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи

Останина еще раз подчеркнула, что авторы фильма ничего не нарушили, но необходимо принять меры, чтобы подростки, которым не рекомендовали эти сериалы к просмотру, их не видели. Ведь после они выходят на улицы и повторяют события 80-х и 90-х годов, которые происходили в Татарстане.

Иркутский школьник погиб от четырех ножевых ранений после того, как толпа молодых людей напала на подростков на остановке общественного транспорта. Октябрьский районный суд города отправил под стражу обвиняемого в убийстве, а также еще пятерых участников нападения. Связь преступления с сериалом опровергли следователи.