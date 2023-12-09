Знаменитости 09 декабря 2023, 00:05 Рыжий из «Иванушек» заявил о «диком косяке» авторов сериала «Слова пацана» Певец Григорьев-Аполлонов указал на ошибки создателей сериала «Слово пацана» РИА «Новости»

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Встречавшийся с казанскими хулиганами в конце 80-х участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов указал на несоответствия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» с реальной жизнью. Об этом он рассказал журналистам во время съемок новогоднего концерта «Муз-Тв».

Одной из главных ошибок он назвал использование песен группы «Ласковый май». По его словам, в те годы хулиганы предпочитали совсем другую музыку.

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«Я в 1988-году был в Казани, и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями. Это было очень жестко. Они „Ласковый май“ точно не слушали», — привело слова артиста РИА «Новости».

Еще одним показательной ошибкой певец назвал сцену, где один из участников группировки сорал шапку со своей учительницы.

«Ну, это — дикий косяк. Даже полный дебил-гопник этого бы не сделал», — заявил Григорьев-Аполлонов.

В целом сериал артист оценил сериал положительно, отметив, что авторы смогли передать атмосферу тех лет.

Еще больше ошибок в сериале обнаружило издание 116.Ru. Журналисты отметили, что для съемок фильма режиссер выбрал явно не те локации, так как на жилых домах везде видны пластиковые окна.

Кроме того, «зебра» на дорогах тоже современная — с желтыми полосками.

Главной ошибкой журналисты назвали использование машин милиции желтого цвета. За год до событий в сериале министр внутренних дел Вадим Бакатин ввел единую окраску для всех служебных машин: белый кузов с синими полосками. В таком виде они дошли и до наших дней.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» привел к дискуссиям не только в России, но и на Украине. Министерство культуры страны увидело в работе Жоры Крыжовникова угрозу информационной безопасности и попытку психологической обработки подростков.