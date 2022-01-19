СК проверит вывоз скифского золота из Крыма

Следственный комитет России начал доследственную проверку из-за вывоза скифского золота с территории Крыма. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Следователи опросят лиц, имеющих отношение к вывозу ценностей с полуострова в Амстердам.

«Главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — заявил Молохов.

Он добавил, что есть имена конкретных чиновников, не отдавших указания на передачу скифского золота в музейный фонд РФ.

Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым стал частью РФ.

Молохов отметил, что поданной музеями Крыма жалобы на возвращение ценностей недостаточно, поскольку такие вопросы должны решать между собой государства.

«Чиновники просто боятся брать ответственность на себя, оставляя музеи один на один с Украиной и голландским правосудием», — заявил он.

В октябре 2021 года суд Амстердама постановил, что золото скифов будет передано Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что вслед за ценностями Украина вернет и Крым.