«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон

Сериальное ответвление «Отряда самоубийц» — «Миротворец» — продлен на второй сезон. Об этом сообщил шоураннер Джеймс Ганн в своем Twitter-аккаунте.

Сериал продолжит повествовать историю главного героя, роль которого исполнил Джон Сина.

«Верно, „Миротворец“ вернется на второй сезон. Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам и членам съемочной группы, друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!», — написал Ганн.

Какое количество серий запланировано во втором сезоне, как и дата его премьеры, пока не сообщается.

Несколько дней назад Amazon показал первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В сериале будет 22 центральных персонажа, в их числе молодые Галадриэль и Элронд, а также несколько сюжетных линий. Действие сериала будет происходить за две тысячи лет до событий, которые показаны в кинотрилогии Питера Джексона. Сама история основывается не столько на романах, сколько на предыстории в примечаниях, которые оставил писатель Джон Толкиен.

Создатели проекта сделали упор на мультикультурализм и наняли чернокожих актеров на роли персонажей. Пользователи соцсетей такой выбор раскритиковали и указали на несоответствие актеров книжному образу. Примечательно, что до этого критики обвиняли кинотрилогию «Властелин колец» и роман Толкиена в расовых предрассудках.