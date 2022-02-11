Сериал «Властелин колец» разочаровал фанатов еще до выхода. Создатели отдалились от оригинала ради толерантности?

Создатели нового сериала «Властелин колец» опубликовали первые фото и детали сюжета. Пользователи соцсетей раскритиковали выбор чернокожих актеров, а также указали на их несоответствие книжному образу. Ранее критики обвиняли кинотрилогию «Властелин колец» и роман Джона Толкиена в расовых предрассудках.

Создатели сериала по роману «Властелин колец» опубликовали первые кадры из ленты. Действие будет происходить за две тысячи лет до событий, которые показаны в кинотрилогии Питера Джексона. Сама история базируется не столько на романах, сколько на предыстории в примечаниях, которые оставил писатель, написал Vanity Fair.

Всего в сериале будет 22 ключевых персонажа и несколько сюжетных линий, которые будут раскрываться вокруг одного события — создания колец власти. Зрители увидят старых героев трилогии «Властелин колец»: эльфийку Галадриэль, юного Элронда, — а также новых: эльфа Арондира, человека-изгоя Халбранда. Кроме того, будет показан город гномов Кхазад-дум.

Создатели сериала от Amazon сделали упор на мультикультурализм и наняли чернокожих актеров на роли персонажей Джона Толкиена. Лесного эльфа теперь играет актер Исмаэль Круз Кордова, а принцессой гномов Дисой будет британка София Номвете.

Критика «Властелина колец» и оправдания

Пользователи соцсетей не оценили подбор актеров. В Instagram сериала появились негативные комментарии: люди пожаловались, что разочарованы, и сетовали, что в приложении нет кнопки дизлайка. Некоторые сравнили фотографии актеров с тизером нового сезона сериала «Ведьмак», где авторы тоже не поскупились на мультикультурализм.

Пользователи Twitter раскритиковали даже не цвет кожи актеров, а то, что новые персонажи не соответствовали описаниям в книгах Толкиена. Например, принцесса гномов должна носить бороду и ничем не отличаться от мужчины.

«Меня беспокоит отсутствие волос на лице, у гномов-женщин есть бороды».

Фанаты вселенной «Властелина колец» также раскритиковали внешний вид эльфов. В книгах у них длинные волосы, а в сериале они коротко острижены, как современные мужчины.

«Окей но у эльфов короткие волосы, а у женщины-гнома нет бороды… Что-то здесь не так».

Создатели сериала оправдали подбор актеров. По словам исполнительного продюсера Линдси Уэбер, адаптация книги Джона Толкиена покажет, как выглядит современный мир.

«Книги Толкиена предназначены для всех. Он писал о том, как выдуманные расы отлично справляются со своей работой, когда выходят из изоляции своей собственной культуры и объединяются», — рассказала Уэбер в интервью Vanity Fair.

Подбор актеров также оправдала литературовед, изучающая работы Толкиена, Марина Риос Мальдонадо. По ее словам, критика в соцсетях была очевидна. В то же время ей непонятно, кто эти люди, которым не нравится то, что эльфа играет чернокожий, азиат или латиноамериканец.

Критика за расизм

В свое время трилогию Питера Джексона «Властелин колец» обвиняли в скрытом расизме. Больше всего досталось последней части «Возвращение короля», где показано противостояние героев не только с орками, но и с людьми из южных и восточных земель, которые перешли на сторону зла. Критики увидели в них черты азиатов и жителей Ближнего Востока. Их возмутил такой резкий контраст между светлокожими главными героями и злодеями в фильме, написал сайт Chicagotribune.com.

Если создатели сериала хотят, чтобы он отражал и реальный мир, то Питера Джексона, наоборот, в этом упрекали. Якобы сражения с людьми, похожими на жителей Ближнего Востока, напоминают вторжение США в Ирак в 2003 году.

Спустя почти 50 лет после выхода романа-эпопеи «Властелин колец» Джона Толкиена тоже обвинили в расизме. Но уже по отношению к вымышленным расам. Якобы англичанин описывал положительных персонажей как светлокожих и светловолосых, а в характеристике орков преобладали только черные и темные цвета. Критики также усмотрели в их описании черты, присущие реальным расам: узкие глаза, смуглая кожа, широкое лицо, написал The Guardian.

Критики, кроме того, нашли в книгах идею, будто раса определяет поведение. Примером служат все те же орки, которые воплощают зло, разрушение и не могут исправиться. Поэтому они не заслуживают пощады. Критики посчитали, что такое отношение к другим расам в книгах связано с происхождением Джона Толкиена. Расовые предрассудки были распространены в Англии в конце XIX и начале XX века. Сам же англичанин вдохновлялся фольклором Северной Европы при создании романа. Тем не менее критики согласились, что центральной идеей книг остается не деление на плохие и хорошие расы, а общечеловеческие ценности: дружба, альтруизм и смелость.