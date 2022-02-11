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    11 февраля 2022, 16:58

    Сериал «Властелин колец» разочаровал фанатов еще до выхода. Создатели отдалились от оригинала ради толерантности?

    Фанаты раскритиковали новых персонажей сериала «Властелин колец»

    Ольга Морозова

    Создатели нового сериала «Властелин колец» опубликовали первые фото и детали сюжета. Пользователи соцсетей раскритиковали выбор чернокожих актеров, а также указали на их несоответствие книжному образу. Ранее критики обвиняли кинотрилогию «Властелин колец» и роман Джона Толкиена в расовых предрассудках.

    Сериал «Властелин колец» разочаровал фанатов еще до выхода. Создатели отдалились от оригинала ради толерантности?

    Создатели сериала по роману «Властелин колец» опубликовали первые кадры из ленты. Действие будет происходить за две тысячи лет до событий, которые показаны в кинотрилогии Питера Джексона. Сама история базируется не столько на романах, сколько на предыстории в примечаниях, которые оставил писатель, написал Vanity Fair.

    Всего в сериале будет 22 ключевых персонажа и несколько сюжетных линий, которые будут раскрываться вокруг одного события — создания колец власти. Зрители увидят старых героев трилогии «Властелин колец»: эльфийку Галадриэль, юного Элронда, — а также новых: эльфа Арондира, человека-изгоя Халбранда. Кроме того, будет показан город гномов Кхазад-дум.

    Создатели сериала от Amazon сделали упор на мультикультурализм и наняли чернокожих актеров на роли персонажей Джона Толкиена. Лесного эльфа теперь играет актер Исмаэль Круз Кордова, а принцессой гномов Дисой будет британка София Номвете.

    Критика «Властелина колец» и оправдания

    Пользователи соцсетей не оценили подбор актеров. В Instagram сериала появились негативные комментарии: люди пожаловались, что разочарованы, и сетовали, что в приложении нет кнопки дизлайка. Некоторые сравнили фотографии актеров с тизером нового сезона сериала «Ведьмак», где авторы тоже не поскупились на мультикультурализм.

    Пользователи Twitter раскритиковали даже не цвет кожи актеров, а то, что новые персонажи не соответствовали описаниям в книгах Толкиена. Например, принцесса гномов должна носить бороду и ничем не отличаться от мужчины.

    «Меня беспокоит отсутствие волос на лице, у гномов-женщин есть бороды».

    Фанаты вселенной «Властелина колец» также раскритиковали внешний вид эльфов. В книгах у них длинные волосы, а в сериале они коротко острижены, как современные мужчины.

    «Окей но у эльфов короткие волосы, а у женщины-гнома нет бороды… Что-то здесь не так».

    Создатели сериала оправдали подбор актеров. По словам исполнительного продюсера Линдси Уэбер, адаптация книги Джона Толкиена покажет, как выглядит современный мир.

    «Книги Толкиена предназначены для всех. Он писал о том, как выдуманные расы отлично справляются со своей работой, когда выходят из изоляции своей собственной культуры и объединяются», — рассказала Уэбер в интервью Vanity Fair.

    Подбор актеров также оправдала литературовед, изучающая работы Толкиена, Марина Риос Мальдонадо. По ее словам, критика в соцсетях была очевидна. В то же время ей непонятно, кто эти люди, которым не нравится то, что эльфа играет чернокожий, азиат или латиноамериканец.

    Критика за расизм

    В свое время трилогию Питера Джексона «Властелин колец» обвиняли в скрытом расизме. Больше всего досталось последней части «Возвращение короля», где показано противостояние героев не только с орками, но и с людьми из южных и восточных земель, которые перешли на сторону зла. Критики увидели в них черты азиатов и жителей Ближнего Востока. Их возмутил такой резкий контраст между светлокожими главными героями и злодеями в фильме, написал сайт Chicagotribune.com.

    Если создатели сериала хотят, чтобы он отражал и реальный мир, то Питера Джексона, наоборот, в этом упрекали. Якобы сражения с людьми, похожими на жителей Ближнего Востока, напоминают вторжение США в Ирак в 2003 году.

    Спустя почти 50 лет после выхода романа-эпопеи «Властелин колец» Джона Толкиена тоже обвинили в расизме. Но уже по отношению к вымышленным расам. Якобы англичанин описывал положительных персонажей как светлокожих и светловолосых, а в характеристике орков преобладали только черные и темные цвета. Критики также усмотрели в их описании черты, присущие реальным расам: узкие глаза, смуглая кожа, широкое лицо, написал The Guardian.

    Критики, кроме того, нашли в книгах идею, будто раса определяет поведение. Примером служат все те же орки, которые воплощают зло, разрушение и не могут исправиться. Поэтому они не заслуживают пощады. Критики посчитали, что такое отношение к другим расам в книгах связано с происхождением Джона Толкиена. Расовые предрассудки были распространены в Англии в конце XIX и начале XX века. Сам же англичанин вдохновлялся фольклором Северной Европы при создании романа. Тем не менее критики согласились, что центральной идеей книг остается не деление на плохие и хорошие расы, а общечеловеческие ценности: дружба, альтруизм и смелость.