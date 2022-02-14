Появился первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Компания Amazon показала на Супербоуле первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В новой экранизации книг Джона Толкиена зрители увидят события Второй эпохи Средиземья.

Они разворачиваются за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса в «Хоббите».

В сериале будет 22 центральных персонажа, в их числе молодые Галадриэль и Элронд, а также несколько сюжетных линий. Фанаты саги также познакомятся и с новыми персонажами: эльфом Арондирой, человеком-изгоем по имени Халбранда. Также в сериале появится город гномов Кхазад-дум. Кроме того, в «Кольцах власти» покажут становление Саурона и расцвет Нуменора — королевства, которое находится посреди Великого моря к западу от континента Средиземье.

Сериал покажет онлайн-кинотеатр Prime Video, старт — 2 сентября. Первый сезон будет включать в себя восемь эпизодов, серии будут выходить раз в неделю.