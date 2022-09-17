Минкультуры выразило соболезнования в связи со смертью режиссера Масленникова | 360°

Культура 17 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Минкультуры выразило соболезнования в связи со смертью режиссера Масленникова Глава Минкультуры Любимова: фильмы Масленникова входят в число лучших отечественных картин РИА «Новости»

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Игоря Масленникова. Глава ведомства отметила, что его фильмы по праву входят в число лучших отечественных картин.

«Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество», — процитировало Любимову Nation News.

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Взгляд Масленникова, добавила она, нашел отражение в актуальных картинах, которые стали смотрели кинозрители разных поколений.

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Любимова выразила сочувствие в связи с уходом из жизни режиссера и принесла соболезнования родным и близким кинодеятеля, сообщило РИА ФАН.

Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Актрису Екатерину Зинченко, сыгравшую жену Ватсона в фильме про Шерлока Холмса, восхищали усы режиссера — «как у Чеширского кота».

Масленников — Народный артист РСФСР. Он родился 26 октября 1931 года в городе Горьком (Нижний Новгород). В 1954 году окончил факультет журналистики ЛГУ (СПбГУ). Кино начал снимать в конце 1960-х годов.

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