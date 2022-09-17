Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников | 360°

Общество 17 сентября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников Умер режиссер Игорь Масленников, который снял сериал о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне РИА «Новости»

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Режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказали в организации ТАСС.

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Причина смерти режиссера не называется.

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Советскому и российскому зрителю Масленников известен как автор культовой трилогии «Зимняя вишня», целой серии фильмов про Шерлока Холмса, картины «Письма к Эльзе».

Режиссер широко отмечал 90-летний юбилей 26 октября 2021 года.

«Со стариковским ворчанием по поводу ситуации с нашей культурой. Дело все в том, что она превратилась у нас в зарабатывание денег. А о нравственности, морали и душе никто не заботится», — отмечал в интервью в канун дня рождения Масленников сайту kp.ru

Режиссер признавался, что 30 лет не разговаривал с Василием Ливановым из-за обиды артиста. Масленников считал его «очень средним актером», но при этом идеально подходящим типажом для роли Холмса.

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