«Называла его „котик“». Актрису, сыгравшую жену Ватсона в фильме Масленникова, восхищали усы режиссера | 360°

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«Называла его „котик“». Актрису, сыгравшую жену Ватсона в фильме Масленникова, восхищали усы режиссера

Актриса Екатерина Зинченко: у Игоря Масленникова были усы, как у Чеширского кота

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Режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Одной из самых известных его работ стала серия фильмов про Шерлока Холмса. Жену доктора Ватсона — мисс Морстэн — в картине сыграла актриса Екатерина Зинченко. Воспоминаниями о режиссере она поделилась в беседе с «360».

«Он был замечательный человек, потрясающий режиссер, первый, у которого я снялась после окончания ГИТИСа. Мне было очень приятно, что он доверил мне роль мисс Морстэн. С ним работалось очень легко, я называла его Игорь „котик“. У него были такие усы — как у Чеширского кота», — рассказала Зинченко.

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Любые замечания Масленников, по ее словам, если и делал, то очень ласково и нежно.

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«После этого я работала еще с разными режиссерами, в том числе [сталкивалась] с грубым обращением. Есть с чем сравнить. Масленников был добрейшей души человек», — заключила актриса.

Масленников известен как автор культовой трилогии «Зимняя вишня». В фильмографии режиссера около трех десятков картин. В их числе «Письма к Эльзе», «Что сказал покойник», «Пиковая дама». В двух своих картинах Масленников снялся в эпизодических ролях.

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