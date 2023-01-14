Культура 14 января 2023, 13:01 МХТ имени Чехова подтвердил увольнение актера Назарова и его жены МХТ имени Чехова подтвердил увольнение актера Дмитрия Назарова и его жены за критику СВО Кинопоиск

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Руководство Московского художественного театра имени Чехова подтвердило РБК увольнение народного артиста России, актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой. Ранее звезда сериала «Кухня» критиковал проведение спецоперации.

По словам заместителя директора по связям с общественностью театра Вадима Верника, худрук МХТ имени Чехова провел личный разговор с Дмитрием Назаровым.

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«По результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», — процитировал Верника Telegram-канал «Подъем».

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Информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра появилась 13 января. Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский встречался с актером и пытался «вразумить» его из-за скандальных высказываний о проведении спецоперации, но после выхода его интервью в YouTube решил разорвать с ним трудовой контракт.

Летом стало известно, что Дмитрия Назарова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сам артист опроверг эту информацию. Он заявил, что чувствует себя хорошо и призвал не верить сплетням.