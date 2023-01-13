Общество 13 января 2023, 23:39 Хабенский уволил актера Назарова и его жену из театра за критику СВО Звезду «Кухни» Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за критику спецоперации РИА «Новости»

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Худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский подписал документ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой за антироссийскую позицию, сообщил «МК».

Причиной увольнения являются скандальные высказывания актера о России и спецоперации на Украине. СМИ выяснили, что Хабенский пытался «вразумить» Назарова. Однако после того, как увидел его интервью на YouTube, где артист поливал грязью свою страну, решил исключить из труппы.

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Поведение Назарова возмутило многих россиян. В Нижнем Тагиле по просьбе зрителей отменили постановку с его участием. Местные жители отказались смотреть на актера, который не уважает соотечественников и не любит Родину.

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Ранее в эпицентре скандала оказался другой актер — Артур Смольянинов*. Он покинул Россию после начала спецоперации, перебравшись в Европу. Оттуда артист критиковал свою страну, заявив, что готов воевать на стороне Украины. Минюст России внес его в список иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.