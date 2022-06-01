Актер Дмитрий Назаров не подтвердил информацию о госпитализации

Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, вся эта информация из СМИ, в которой говорилось, что он находится в одном из столичных кардиоцентров, не более чем просто сплетни.

«Да ну, глупости, ну что вы слушаете всякие сплетни», — процитировало ИА Nation News слова Назарова.

Артист добавил, что чувствует себя хорошо, поэтому ни о какой госпитализации не может быть и речи.

Дмитрий Назаров известен зрителям благодаря сериалу «Кухня», а также является болельщиком московского клуба «Спартак».